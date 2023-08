Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Profen/MZ - Willkommen im Märchenland: Ein großer königlicher Frosch sitzt am Eingang zum Café und Hofladen in Profen. Dahinter ist ein grünes Fahrrad vor einem neu angelegten Beet in Szene gesetzt und im Garten rund um den Froschkönig kann man originell formulierte Märchenrätsel lösen. „Geschwisterpaar verschollen“ heißt es zum Beispiel bei Hänsel und Gretel – und wer will, kann auf das Baumhaus klettern. So bietet das Areal des Froschkönigs viel Abwechslung für Familien.