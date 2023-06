Zeitz/MZ/ank - Das vom Zeitzer Zirkus Upsala in der Stadt veranstaltete Festival „Rebels for Peace“ erlebt an diesem Sonnabend seinen Höhepunkt. Von 13 Uhr bis in den Abend hinein gibt es in der Stadt an verschiedenen Stationen zeitgenössische Zirkuskunst zu erleben. Los geht es am Mittag im Naether-Sommerbad. Dort tritt das Skypunche Collective (Niederlande) auf. Ab 14 Uhr sind Musik und Künstler des Zirkus Upsala auf dem Wasser des Zeitzer Mühlgrabens, in Höhe des ehemaligen Zitzawerkes, zu erleben.

Zirkus Upsala im Zeitzer Bahnhof (Foto: Torsten Gerbank)

Eine Stunde später geht es auf dem Neumarkt mit Workshops weiter. Akrobatik, Tanz und Comedy gibt es ab 17 Uhr auf dem Altmarkt mit Performance Künstlern von Funky-Monkey aus Berlin. Der Goethepark wird danach wieder Schauplatz des Festivals. 17.45 Uhr heißt es „Into thin Air“ mit PanamaPictures aus den Niederlanden. Zum Abschluss steht das Haus Neumarkt 40 im Mittelpunkt des Geschehens. Dort geben die Artisten von Upsala ab 19 Uhr auf ihre Art und Weise einen Einblick in die Geschichte des Hauses.

Das Festival ist Donnerstagabend mit einem rasanten Programm in der jüngst wiedereröffneten Wartehalle des Zeitzer Bahnhofs gestartet worden (Foto). Besucher kamen nicht nur aus Zeitz, sondern unter anderem auch aus Leipzig. „Spektakulär“, urteilten viele Gäste. Fotos: Torsten Gerbank