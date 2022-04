„Ziehe den Hut vor Zekiwa“

Zeitz/MZ - Die Kinderwagenindustrie blieb in Zeitz 150 bedeutsam und sorgte für einen positiven Ruf in aller Welt. „Warum passierte das gerade in Zeitz?“, fragt Ernst-Albert Naether, Urenkel des Begründers der Kinderwagenindustrie. Und erklärt dazu: „Die Standortfaktoren waren günstig: die frühe Anbindung an das Eisenbahnnetz, die reichen Braunkohlestätten. Sehr wichtig: ein etabliertes Handwerk und das Vorhandensein von reichlich Holz und Weiden und natürlich die günstige Lage zur Groß- und vor allem Messestadt Leipzig.“