Zeugin lügt: Richter in Zeitz gerät in Rage und droht mit Vereidigung

Zeitz/MZ - Bis zum Ende des zweiten Verhandlungstags hielt die Lügenmaske des Angeklagten. Doch nachdem ihn eine Zeugin schwer belastete, knickte der 70-Jährige ein und gestand, in mehreren Fällen an dem Handel von Marihuana und Crystal Meth beteiligt gewesen zu sein. Deswegen verurteilte ihn das Amtsgericht am Montag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Weil er letztendlich also geständig und gänzlich nicht vorbestraft war und der Richter keine Gefahr einer Wiederholung sah, wurde diese zur Bewährung ausgesprochen. Dazu wurden 465 aus dem Handel erlangte Euro eingezogen.