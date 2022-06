Zensus 2022: In Zeitz fehlen noch Interviewer für Befragung

Die Erhebungsstelle im Zeitzer Rathaus sucht noch mindestens 31 ehrenamtliche Befrager. Warum deren Mitwirkung so wichtig ist.

Leiter der Erhebungsstelle Zensus in Zeitz ist Jörg Rössler, seine Stellvertreterin Jasmin Kollenbach (rechts) und Mitarbeiterin Kati Dietzschold.

Zeitz/MZ - In diesem Jahr findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Auch in Zeitz, wo neben dem Gemeindegebiet der Stadt Zeitz auch die Verbandsgemeinde Droyßig-Zeitzer Forst, die Elsteraue und Meineweh und Osterfeld aus der Verbandsgemeinde Wethautal zum Einzugsbereich gehören. Zur Durchführung sucht die Erhebungsstelle Zeitz deshalb freiwillige, ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte. Die sollen zwischen dem 16. Mai und dem 14. August die Befragung durchführen. Aktuell fehlen noch 31 ehrenamtliche Interviewer.