Zeitz/MZ. - Der Stadtrat hat den Haushalt 2024 für Zeitz gebilligt. ALL/FDP/FWT und AfD stimmten dagegen. Denen war die Zustimmung zu einem Defizit in Höhe von 13 Millionen und einer Verschuldung von aktuell 40 Millionen Euro schlicht zu viel. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) betonte, dass ein beschlossener Haushalt als Handlungsgrundlage für die Stadtverwaltung ebenso wichtig sei, wie „Investitionen in die Zukunft und damit die Attraktivität unserer Stadt“. ALL-Fraktionsmitglied Jörn Röhler stellte einige Punkte, eben auch Investitionen mit hohen Folgekosten, zusammen, die ihm vor allem Bauchschmerzen bereiten. In der Debatte zum Haushalt im jüngsten Stadtrat kamen weitere hinzu. 1 Die Folgekosten für das Zeitzer Stadtarchiv nach dem Umzug in das ehemalige Zekiwa-Gebäude sind einigen Stadträten entschieden zu hoch. Im ersten Jahr betragen sie etwa 900.000 Euro, in den Folgejahren dann jeweils 750.000 Euro.2 Die derzeitige und vor allem zukünftige Haushaltslage erlaubt aus Sicht der ALL keinen Neubau im Bereich des ehemaligen Marstalls, da weder die ursprünglich versprochene hundertprozentige Förderung noch die ursprünglich veranschlagte Bausumme gehalten werden könnten. Außerdem fallen auch hier Energiekosten als Folgekosten an und neue Räume für das Sachgebiet Kultur und Tourismus seien nicht zwingend notwendig.3 Die Erweiterung von Grünflächen für 100.000 Euro sei zwar gut gemeint, aber eigentlich reichen die Mittel für die Pflege der bereits existenten Grünflächen nicht aus, argumentiert Röhler. Vorhandene Sitzmöbel und Papierkörbe seien schon im Bereich der Kernstadt wenig einladend für Erholung und Kommunikation suchende Bürger. Eines der Beispiele sei der Lindenplatz. Für die laufende Unterhaltung von Grünflächen sind aktuell im Haushalt 294.000 Euro eingeplant. 4 Geld für den Goethepark ohne ein Sicherheitskonzept geht aus Sicht der ALL/FDP/FWT gar nicht. Ein Blick auf Bahnhof und Busbahnhof mit immer mehr Schäden und Schmierereien zeige die Folgen doch eindrücklich. Es sind 600.000 Euro für die Sanierung des Parks im Haushalt veranschlagt. Im Nachgang gebe es damit weitere Flächen, die einer ständigen Pflege bedürfen. 5 Ohne ein bestätigtes Verkehrskonzept geht aus Sicht der ALL-Fraktion auch die Freigabe von Planungsmitteln in Höhe von 30.000 Euro (Fördermittel) für den oberen Wendischen Berg gar nicht, da sich die Planung nach den dann resultierenden Verkehrsströmen richten müsse.6 Letztlich wird der Sanierungsstau in der Stadt zu Lasten ständig neuer Projekte, „die uns als Investitionen verkauft werden, immer größer“, so Röhler. Die Fenster im Schloss Moritzburg befinden sich seit Jahren in einem beklagenswerten Zustand – selbst im neuen Schaudepot liege bei vielen der Fenster das Holz blank: „Kein Farbanstrich in den letzten 25 Jahren, aber neue Räume für Teile der Verwaltung, das ist mir nicht vermittelbar“, meint Röhler.