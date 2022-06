Zekiwa-Areal soll in Zeitz Bauhaus-Projekt werden

Stadt beteiligt sich am Neuen Europäischen Bauhaus. Was die ehemalige Kinderwagen-Fabrik damit zu tun hat.

Zeitz/MZ - Bauhaus in Zeitz, das ist seit dem Projekt Neues Europäisches Bauhaus ein Thema in der Stadt. Nun kommt weiter Bewegung in das Projekt, und zwar im Zusammenhang mit dem ehemaligen Zekiwa-Produktionsstandort an der Kreuzung Badstubenvorstadt. Der wird gerade saniert und zum neuen Stadtarchiv aus- und umgebaut.