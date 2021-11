Zeitzer Wochenmarkt hat neue Händler dazu bekommen

Rübenwoche - Wochenmarkt in Zeitz am Roßmarkt Foto: Andräs

Zeitz/MZ - Der Wochenmarkt in der Zeitzer Innenstadt ist gewachsen, neue Händler sind dazugekommen. Jetzt sind neben dem Sortiment an Dingen des täglichen Bedarfs nicht nur Eier, Brathähnchen und Fisch im Angebot, sondern auch Wurst, Obst und Gemüse. Das zieht immer mehr Kunden an - auch wenn der Bäcker aus Lucka, an dessen Stand sich immer eine lange Schlange bildet, erst im neuen Jahr wieder in Zeitz verkaufen wird: Konditormeister Frieder Scheibner muss jetzt Stollen backen.

Problem mit Nachwuchs: „Es ist aktuell wirklich nicht einfach, neue Händler zu gewinnen“

„Der Roßmarkt hat sich nach dem Sommer gut gefüllt“, bestätigt auch Marktbetreiber Martin Exler von Hex.markt. „Natürlich fehlt immer noch etwas mehr Vielfalt. Wir versuchen, auf dem Innenstadtmarkt noch weitere Händler vor allem aus dem Lebensmittelbereich zu finden.“ Das war bisher schon nicht einfach, ist aber in jüngster Zeit auch nicht einfacher geworden.

„Es ist aktuell wirklich nicht einfach, neue Händler zu gewinnen“, erklärt Exler, „in der Branche haben wir ein großes Problem mit Nachwuchs. Viele Marktbeschicker suchen Personal.“ Das hatte bereits Folgen: „In diesem Sommer hatten wir zum ersten Mal im größeren Stil das Problem, dass Markthändler nicht kommen konnten, da sie einfach keine Urlaubsvertretung mehr hatten.“

Offen für Kleinerzeuger mit Produkten aus ihrem Garten

Besonders die Nicht-Lebensmittelhändler kämpfen derzeit noch mit den Folgen der Corona-Pandemie. „Sie hatten in der Corona-Phase sehr zu kämpfen. Sie durften ja lange Zeit keine Waren auf dem Wochenmarkt anbieten.“ In Zeitz sind diese Händler jetzt zumindest wieder auf dem Wochenmarkt zurück. Doch Martin Exler liegt etwas sehr am Herzen: Wichtig ist nämlich vor allem, dass die Menschen das Angebot auf dem Markt auch nutzen. Nur dann kommen die Händler auch gern wieder.

„Wir werden natürlich so gut es geht den Markt bewerben und vermarkten“, so Exler, „offen sind wir auch für Kleinerzeuger, diese können sich mit Produkten aus ihrem Garten auf dem Markt präsentieren und ihre selbstgeerntete Ware verkaufen.“ Langfristig hat der Marktbetreiber auch die Samstage im Blick. Aber das brauche viel Zeit, Geduld und Geld. „Ein Samstagsmarkt ist ein schwieriges Projekt. Aber wir konnten ja in den letzten Wochen gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Verein für Stadtmarketing Zeitz einige Samstage mit Leben füllen.“