Zeitzer Whisky-Manufaktur hat bald dritte Filiale - in Merseburg

Welche neuen Produkte es im Ladengeschäft in der Judenstraße in Zeitz gibt.

Daniel Rost präsentiert seine neuen Produkte im Geschäft in der Judenstraße.

Zeitz/MZ/PZ - Am 1. März wird Daniel Rost mit seiner Zeitzer Whisky-Manufaktur eine dritte Filiale eröffnen. Nach dem Stammhaus in Zeitz, einem Ladengeschäft in Naumburg, kommt nun eine weitere Dependance im Zentrum Merseburgs hinzu.