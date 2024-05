In Zeitz wird am Mittwoch eine Verhandlung gegen einen mutmaßlichen Schläger fortgesetzt.

Zeitz/MZ. - Hat ein 26-jähriger Zeitzer einen Bekannten verprügelt? Kommt für ihn bei einer Verurteilung ein Maßregelvollzug in Frage, weil er zum Tatzeitpunkt unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand? Und welche Rolle hat ein bereits deswegen verurteilter Mittäter wirklich gespielt? Diese Fragen konnten am ersten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht in Zeitz nicht erschöpfend beantwortet werden. Deswegen gibt es am Mittwoch, 29. Mai, ab 9.30 Uhr, im Saal 210 des Amtsgerichtes einen Fortsetzungstermin.