Ungewöhnlicher Fund: In Droyßig taucht 50 Jahre alte Zekiwa-Nähmaschine auf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Man sieht Kristin Otto die Freude richtig an. Mit Begeisterung beschreibt die Leiterin des Zeitzer Stadtmuseums auf Schloss Moritzburg ihren neuesten Zugang. „Diese Textima Industrie-Nähmaschine ist deswegen besonders, weil sie in den Zekiwa-Werken hier bei uns benutzt worden ist“, sagt sie. Das Gerät, das 1975 in dem VEB Textilmaschinenwerk Altenburg hergestellt worden ist, werde das Deutschen Kinderwagenmuseum auf alle Fälle bereichern.