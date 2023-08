David Hoffmann und Tobias Zimmermann steigen in die zweite Bundesliga auf. Was den Sport auszeichnet.

Die Zeitzer Radballer David Hoffmann (im Tor) und Tobias Zimmermann (in grün) sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Die Zeitzer Radballer David Hoffmann und Tobias Zimmermann haben es geschafft: Sie spielen ab September in der zweiten Bundesliga. „Das ist schon echt krass, damit hätten wir selber nicht gerechnet“, sagt David Hoffmann von der SG Chemie Zeitz. In die Qualifikationsrunde sind die beiden Männer ganz relaxt gestartet. Als Zweiter in der Oberliga Nord hatten sie sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert, aber wenig Chancen ausgerechnet. „Wir wollten mal schauen, was so passiert und haben einfach gespielt“, sagt Tobias Zimmermann. Und vielleicht war genau diese Lockerheit ein Schlüssel zum Erfolg. Fünf Gegner aus der Oberliga mussten sie im Kampf um den Aufstieg bezwingen. Sie haben es geschafft. Das zweite Zeitzer Team mit Alexander Jose und Johannes Helm belegte Platz sechs und hat damit den Aufsteig verpasst.