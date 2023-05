Zeitz/MZ - Links, rechts, tipp und dann acht Schritte vor, drehen und zurück. Pädagogische Mitarbeiterin Ina König gibt die Kommandos der neuen Line-Dance-Gruppe der Traugott-Weise-Schule in Zeitz-Ost. Seit diesem Schuljahr gibt es das Angebot in der Förderschule und zum Frühlingsfest am Donnerstag haben die Mädchen und Jungen ihren ersten Auftritt. In der Gruppe tanzen Lehrer und Schüler gemeinsam. Sieben Choreografien gehören zum Programm und die Gruppe erntet viel Applaus. „Beim Tanzen trainiert man Koordination und Konzentration, übt das Zählen und die Motorik“, sagt Schulleiterin Astrid Kormann.

