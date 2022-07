Zeitzer Schüler falten Kraniche für den Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt

Tim (links), Leon und Anna-Jolina von der Johann-Traugott-Weise-Schule in Zeitz-Ost hängen die Kraniche an den Frühlingsstrauß im Eingangsbereich. Schüler, Lehrer und Erzieher der Förderschule haben bereits mehr als 1.500 Kraniche für den Frieden in der Ukraine gebastelt.

Foto: René Weimer