Zeitzer Schauspieler Peter Schneider macht mobil Was ein Kommissar aus dem neuen "Polizeiruf 110" bei der 1. Bibo-Theken-Nacht tut

Am 15. Oktober findet in der Alten Stadtbibliothek von Zeitz die 1. Bibo-Theken-Nacht statt. Ziel der Veranstaltung ist die Sensibilisierung für die stark angespannte Lage in der Kultur- und Veranstaltungsbranche.