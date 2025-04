Ponyfördercup auf der Reitanlage in Zeitz

Rund 200 Nennungen gab es zum Ponyfördercup, der auf der Reitanlage in Zeitz vom Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf am 30. März 2025 veranstaltet wurde. Eine von ihnen war Mia-Sophie Baumann vom Wittenberger Reitverein auf Monte Carlo (Foto). Der Ponyfördercup war das Qualifikationsturnier für den Ponyfördercup Sachsen-Anhalt, der im Mai in Greppin stattfindet. Vereinsvorsitzende Kerstin Grajek ist zufrieden mit den Ergebnissen der Zeitzer: „Besonders hervorgestochen hat Hailey Dittmann mit 8,5 Punkten.“

Tag der offenen Stalltür

Am Donnerstag, dem 1. Mai 2025 findet der Tag der offenen Stalltür auf der Reitanlage in Zeitz statt. Neben vielen Showprogrammen sowie Spiel und Spaß können sich Besucher geballtes Wissen rund ums Pferd abholen. Für pferdebegeisterte Kinder wird es am Vormittag einen Workshop und Aktionen mit den Ponys geben. Voltigieren, Zirkuslektionen mit den Ponys und Hobby-Horsing werden auch Themen sein. Alle Interessenten sind willkommen.