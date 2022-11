Zeitzer putzen ihre Stadt

Am Samstagvormittag sammeln Einwohner in der City Müll ein und folgen damit einem Aufruf des Zeitzer Oberbürgermeisters.

Zum Herbstputz in Zeitz haben sich am Samstagmorgen etwa 20 Leute vor dem Rathaus getroffen, um dann in das Stadtgebiet auszuschwärmen.

Zeitz - Etwa 20 Frauen und Männer waren am Samstag zum Zeitzer Rathaus gekommen. Pünktlich 9 Uhr eröffnete der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) den Herbstputz. „Wir wollen nicht lange reden, sondern anpacken“, sagt Thieme. Er wisse, dass nicht nur jene, die zum Rathaus gekommen sind, am Samstag im Einsatz sind. „Auch Sportvereine und Einwohner in den Ortsteilen sind heute aktiv“, so der Oberbürgermeister. Und am besten wäre es, wenn „jeder vor seiner Tür für Ordnung und Sauberkeit sorgen würde.“ Thieme geht am Samstag mit gutem Beispiel voran, macht sich mit Frau und seinen beiden Söhnen gemeinsam auf den Weg zum Schützenplatz, um auf dieser Tour Müll zu sammeln.