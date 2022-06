Zeitzer ohne Führerschein am Lenkrad

Zeitz/MZ - Weil ihm Kennzeichenmissbrauch und das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen werden, ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen aus Zeitz. Der Mann, so teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit, sei am Wochenende mit „entstempelten Kennzeichen“ in der Zeitzer Weberstraße unterwegs gewesen und sei kontrolliert worden. Der Mann, hieß es, besitze keine Fahrerlaubnis. Die Kennzeichentafeln seien sichergestellt worden.