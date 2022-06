Zeitzer Oberstufenchor singt vom Frieden

Zeitz/Grana/MZ - Am Sonntag, 27. März, 16 Uhr, lädt der Oberstufenchor (OSC) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz zu einem Benefizkonzert in den Festsaal Grana ein. Der Chor aus zirka 60 Schülern der 9. bis 12. Klasse wird nach seinem Herbstkonzert 2021 zum zweiten Mal im Festsaal Grana zu erleben sein. Der OSC wurde erst in diesem Jahr zum Hauptpreisträger der Arthur-Wolfsohn-Stiftung gekürt. Doch Weihnachtskonzerte mussten abgesagt werden. „So ist die Vorfreude riesig, endlich wieder vor Publikum konzertieren zu dürfen“, sagt Chorleiter Till Malte Mossner. Alle Einnahmen erhält der DRK-Kreisverband Zeitz, der damit in Zeitz angekommene Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützt.

