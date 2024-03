Zeitz/MZ. - Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme tritt am 9. Juni zur Kommunalwahl für die CDU als Spitzenkandidat im Burgenlandkreis an. Das ist das Ergebnis eines Kreisparteitages der CDU Burgenlandkreis, der am Samstag im Naumburger Gasthaus „Hallescher Anger“ stattgefunden hat. Unter der Sitzungsleitung des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Thomas Pleye, der auch Präsident des Landesverwaltungsamtes ist, wurden 70 Kandidatinnen und Kandidaten für die fünf Wahlbereiche des Burgenlandkreises bestimmt. Darüber informiert eine Mitteilung der CDU.

„Verlässliche und in der Mitte der Gesellschaft verwurzelte Kandidatinnen und Kandidaten“ führen demnach die Listen an. Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme ist Spitzenkandidat im Wahlbereich 5 (Zeitz, Droyßiger-Zeitzer Forst). Weiterhin führen Jana Schumann den Wahlbereich 1 (Wethautal, Unstruttal, An der Finne), Armin Müller den Wahlbereich 2 (Naumburg), Martin Papke den Wahlbereich 3 (Weißenfels) und Wilmar Kabisch den Wahlbereich 4 (Elsteraue, Lützen, Teuchern, Hohenmölsen) an.

In Sachsen-Anhalt werden am 9. Juni bei Europa- und Kommunalwahlen die politischen Weichen für die Zukunft gestellt. Neben den Mitgliedern des Europäischen Parlaments werden die kommunalen Vertretungen, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher gewählt. Die CDU tritt im Kreis mit der maximal möglichen Bewerberzahl an. Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Dieter Stier zeigte sich überaus zufrieden. „Das war ein gelungener Parteitag, bei der Aufstellung unserer Bewerber haben wir das richtige Maß gefunden“, konstatiert er, „gerade bei Kommunalwahlen ist es entscheidend, heimatverbundene Kandidaten, die ihre Gemeinde und Region kennen und Lebenserfahrung mitbringen, ins Rennen zu schicken. Genau das haben wir gemacht. Sie wissen, wo der Schuh drückt und wollen praktische Lösungen vor Ort.“

Und Stier fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Listen mit der maximal möglichen Zahl von Bewerbern vorzulegen sowie auf den nun folgenden Wahlkampf. Wir werden geschlossen für unsere Vorstellungen und Konzepte streiten und gehen gestärkt in den Wettbewerb mit unseren politischen Herausforderern.“

Zu Beginn konnte die Mitgliederversammlung darüber hinaus genutzt werden, informiert der Kreisverband weiter, um die Aufnahme von neun neuen CDU-Mitgliedern aus allen Bereichen des Burgenlandkreises zu beschließen.