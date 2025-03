Zeitz/MZ/ank - Nun ist Schluss mit lustig: Die fünfte Jahreszeit ist vorbei. Am Aschermittwoch endete auch in Zeitz der närrische Ausnahmezustand. Die Karnevalisten des Zeitzer Carneval Vereins (ZCV) Gün-Weiß verabschiedeten sich am Abend im Friedenssaal des Rathauses von ihrer Macht, die sie am 11.11. erobert hatten. Traditionell taten sie das mit Tanz und Helau. Das ZCV-Prinzenpaar Dana und Johannes gab den Rathausschlüssel an Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) zurück.

Närrisches Treiben im Zeitzer Friedenssaal (Foto: René Weimer)

Die Pappmachébüste wird enthüllt. (Foto: René Weimer)

Richard und Georg Leutritz haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Theodor Arnold aus dem 3D-Drucker geholt. (Foto: René Weimer)

Die Narren zeigten, dass sie auch gestalterisch kreativ sein können, denn sie enthüllten eine Pappmachébüste des einstigen Oberbürgermeisters Theodor Arnold. Diese zu kreieren, hatten sie zur Machtübernahme als Aufgabe bekommen. Und weil Karnevalisten närrisch auf Zugaben sind, hatten sie noch eine weitere Büste des berühmten Zeitzers dabei. Die hatten Georg und Richard Leutritz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einem 3D-Drucker erstellt.