Landesmeisterschaften im Burgenlandkreis: Der Nachwuchs will bei den Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Dazu müssen sie jetzt in Haynsburg überzeugen. Timo Trummer ist zeitgleich beim Weltcup in Augsburg gefordert.

Zeitz/MZ - Der erste von zwei sportlichen Höhepunkten steht am Samstag in Haynsburg an. Bei den Landesmeisterschaften der Kanuslalom-Spezialisten werden die Teilnehmer für das nationale Championat im Canadier und Kajak in verschiedenen Bootsklassen ermittelt. Von den Schülerinnen und Schülern bis zur Altersklasse der über 60-jährigen Senioren haben sich Teilnehmer angemeldet. Mehr als 300 Starts wird es am Samstag zwischen 9.30 Uhr und etwa 18 Uhr auf der Weißen Elster in Haynsburg geben.