Zeitzer Kleingärtner in die Enge getrieben

Der Gartenverein Vorwärts in Zeitz-Ost will aus dem Regionalverband der Kleingärtner austreten. Die Gründe dafür liegen vor allem im Streit ums Geld.

So sieht die Treppe in der Gartenanlage aus. Doch für Arbeiten fehlt das Geld.

Zeitz/MZ - Idyllisch liegt die Kleingartensparte Vorwärts am Rande des Neubaugebiets in Zeitz-Ost. Der Blick kann unverbaut in Richtung Taubenberg und Rasberg schweifen. 81 Vereinsmitglieder bewirtschaften 110 Parzellen, einige kümmern sich auch um leerstehende Gärten. Es gibt Probleme, wie in anderen Anlagen auch: Leerstand, verwilderte Parzellen, Überalterung. Hinzu kommen aber noch Auseinandersetzungen mit dem Regionalverband der Gartenfreunde Weiße Elster. Er ist der Dachverband für 75 Vereine und hat zirka 1.900 Mitglieder. Der Verein Vorwärts zählt mit zu den Mitgliederstärksten.