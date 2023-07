Zeitzer Kino hat keine Sorge wegen Netflix und Co.

Zeitz/MZ - 232,5 Millionen Menschen weltweit besitzen derzeit einen Netflix-Account, wie das Handelsblatt kürzlich berichtete. Und dabei handelt es sich nur um einen von inzwischen zahlreichen sogenannten Streaming-Diensten, mit denen über das Internet Filme und Serien geschaut werden können. Verlieren Kinos also zunehmend an Relevanz und schauen die Menschen Filme lieber in den eigenen vier Wänden?