Zeitz/MZ. - Die Kampfsportgemeinschaft (KSG) Zeitz zog auf der der diesjährigen Mitgliederversammlung eine beeindruckende Bilanz für das Sportjahr 2023, die schreibt Silvio Klawonn in einer Pressemittelung. So wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Neuer und alter Vorstandsvorsitzender wird Silvio Klawonn sein. Mit Jörg Böhme, Felix Linzner und Andre Kabelitz sind drei der bisherigen Stellvertreter wieder in das Amt gewählt worden.

Akif Salmanow ist auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Ihm folgt als neuer Stellvertreter Jan Stange. Akif Salmanow wurde mit Standing Ovation für sein Engagement der letzten drei Wahlperioden ausdrücklich gedankt. Eine Ehrung soll noch folgen. Gleichsam hat der Vorstand für das abgelaufene Sportjahr 2023 eine hervorragende Bilanz gezogen. Im Leistungssport konnten zwei Deutsche Meister in der Jugend, ein Deutscher Meister bei den Senioren sowie jeweils eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen bei der Deutschen Meisterschaft errungen werden. Aktuell stellt die KSG Zeitz vier Mitglieder im DJJV Nationalteam.

In der Vereinsentwicklung und im Breitensport blicken die Kampfsportler auf inzwischen über 400 Vereinsmitglieder zurück. Für das vergangene Jahr steht viel zu Buche: drei Frauenselbstbehauptungskurse, zwei Trainerweiterbildung zur B Lizenz, sechs neue Trainer C, ein Ferien-Freizeit-Camp mit über 20 Teilnehmern, drei Kinderlehrgänge, die regelmäßige KSG Lern-Akademie sowie den Großlehrgang KSG Herbstakademie mit vier hochrangigen Referenten. Zusätzlich gab es viele weitere Vereinshöhepunkte wie Prüfungen, Ausflüge, Vereinsfeste und Weiterbildungen. Angeschafft wurde ein neuer Vereinsbus mit dem Sportler der KSG Zeitz unterwegs ihren Sport und ihre Stadt gut ins Szene setzen.