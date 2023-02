Sprossen/MZ - Wolfgang Großkopf ist Jäger aus Leidenschaft, gehört seit 25 Jahren dem Vorstand der Zeitzer Kreisjägerschaft an und arbeitet als Schatzmeister. Doch wenn der 68-Jährige die Debatte um das neue Waffengesetz verfolgt, dann sieht er darin keine Lösung für eine Verbesserung der Sicherheit. 48 Seiten umfasst der Entwurf aus dem Berliner Innenministerium. Damit will man auf die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin reagieren. Zu den geplanten Neuerungen gehört, dass Käufer einer Waffe künftig ein ärztliches und psychologisches Zeugnis vorlegen müssen. Der Besitz von halbautomatischen Waffen soll verboten werden und zum Erwerb von Schreckschusspistolen und Armbrüsten soll künftig ein kleiner Waffenschein notwendig sein.