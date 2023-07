Hannes Trummer startet in Bratislava zur Kanu-EM U23. Warum er sich in der Team-Wertung Chancen ausrechnet.

Daumen drücken für Hannes Trummer: Am Freitag startet er zur EM in Bratislava.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Bratislava/MZ - Für Hannes Trummer geht es jetzt in die heiße Phase des Wettkampfsommers, denn an diesem Freitag beginnen in Bratislava die Europameisterschaften der Junioren und U 23. Der Zeitzer Kanute ist dabei mit im Boot. Und das im wahrste Sinne des Wortes. Er ist einer von 22 Sportlern des deutschen Nachwuchs-Nationalteams. Viele Deutsche sind am vergangenen Samstag nach Bratislava gereist, Hannes Trummer war bereits seit letzter Woche Dienstag in Bratislava, um sich gründlich vorzubereiten.