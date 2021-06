Zeitzer hat bei Diebstahl ein Messer dabei

Zeitz - Weil er beim Diebstahl in einem Supermarkt in Zeitz mit einem Messer in der Tasche erwischt worden ist, muss ein 23-jähriger Zeitzer jetzt 900 Euro Geldstrafe bezahlen. Das hat das Zeitzer Amtsgericht am Dienstag entschieden.

„Eigentlich hält das Strafgesetzbuch für so ein Vergehen eine Freiheitsstrafe von mindestens einem halben Jahr vor. Doch unter gewissen Umständen kann man das auch in eine Geldstrafe umwandeln“, meinte der Richter bei der Urteilsverkündung. Mit den Umständen meinte er unter anderem das umfassende Geständnis des Angeklagten.

Doch es dauerte, bis das Gericht die volle Wahrheit aus dem 23-Jährigen herausgeholt hatte. Erst wollte dieser gar nichts sagen. Als der Richter ihm dann erklärte, dass dadurch weitere Verhandlungstermine unter anderem auch mit Zeugenaussagen nötig wären, war er doch bereit, auszusagen. Er gab zwar vollumfänglich zu, dass er im Februar in dem Supermarkt Kopfhörer, Parfum und Lautsprecher stehlen wollte. Doch sein Messer, was er immer bei sich habe, habe im Rucksack auf dem Rücken gesteckt, meinte er. „Warum behauptet dann die Polizei, dass sie es in der Jackentasche gehabt haben?“, wollte der Richter wissen. Dann habe er sich wohl geirrt, so der Angeklagte kleinlaut, er könne sich auch nicht mehr so gut an das Geschehen erinnern.

Leicht verwirrt und unsicher

Fest stand dagegen, dass sich das Diebesgut in seiner Bauchtasche befand. „Das habe ich gebraucht, um meine Schulden, die ich bei Bekannten habe, zu bezahlen“, erklärte der Angeklagte. Am Anfang der Verhandlung hatte er noch behauptet, dass er nur zehn Euro einstecken gehabt habe und deswegen die Sachen nicht bezahlen konnte. Viel Geld habe er als Hartz-IV-Empfänger ja generell nicht, er könne nicht einmal Unterhalt für sein Kind bezahlen. Auf alle Fälle wurde er bei dem Diebstahl beobachtet und hinter der Kasse schließlich von einem Kaufhausdetektiv gefasst.

„Das Sie letztendlich geständig waren und gänzlich ohne Vorstrafen sind, spricht für Sie. Und ich glaube Ihnen auch, dass Sie das Messer nicht im Zusammenhang mit dem Diebstahl einsetzen wollten“, meinte die Staatsanwältin und forderte schließlich 1.000 Euro Geldstrafe.

Das milderte der Richter dann noch ein wenig ab, denn der 23-jährige Angeklagte zeigte sich vor Gericht auch leicht verwirrt und unsicher. Er versprach vor Gericht aber, dass es das letzte Mal gewesen sei, dass er so eine Dummheit begangen habe. (mz)