Bornitz/MZ - Für Theresa Burggraf fängt in dieser Woche ein neues Leben an. Die Zehnjährige ist von Bornitz nach Halle umgezogen und besucht jetzt die Sportschule. Am Montag ging es los. „Erst einmal haben wir ein Trainingslager, darauf freue ich mich sehr“, sagt Theresa. Die SG Chemie Zeitz hat ein Ausnahmetalent im Schwimmen hervorgebracht, ist Trainerin Bianca Hoffmann überzeugt: „Ich bin sicher, von Theresa werden wir auf nationaler Ebene im Brustschwimmen noch viel positives hören.“