Siegfried Bendel trat am Wochenende beim Zeitzer Stadtlauf über zehn Kilometer an.

Zeitz/MZ - „Ich habe nicht viel Zeit und muss mich erstmal aufwärmen“, sagt Siegfried Bendel. Der Zeitzer ist stolze 84 Jahre alt und schnürt regelmäßig seine Turnschuhe. So ging er auch am vergangenen Wochenende zum Zeitzer Stadtlauf an den Start. Mit kurzen Sprüngen, anfersen, Dehnungsübungen und Sit-ups wärmt er sich im Park auf, viele grüßen den Senioren freundlich. Unter den Sportlern ist er eine einheimische Legende. „Mit dem Laufen möchte ich den Alterungsprozess verlangsamen und meine Fitness erhalten“, sagt Bendel. Je nachdem, auf welchen Wettkampf er sich gerade vorbereitet, baut er sein Training auf. Bis zu 50 Kilometer pro Woche läuft er im Durchschnitt. Sein Revier ist dabei der Zeitzer Tiergarten, auch die Radwege in Richtung Gera und Leipzig läuft er sehr gern. Und zum Krafttraining geht er außerdem regelmäßig ins Fitnessstudio.