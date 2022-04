Zeitzer gesteht vor dem Landgericht.

Zeitz/Halle/MZ - Gegenüber den Ermittlungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft war er im Vorfeld noch schweigsam. Doch am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle gab ein 22-jähriger Zeitzer am Dienstag seine Vergehen umfassend zu. So bestätigte er laut der Anklage, dass er im vergangenen Jahr massiv mit Drogen gehandelt hatte. Dabei belastete er auch einen damaligen Kumpel schwer. „Er hatte sich mit seiner Mutter und seinem Bruder überworfen, wurde obdachlos und kam bei einem Kumpel unter. Bei diesem ist er dann auch in das Drogengeschäft eingestiegen“, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger erklären.