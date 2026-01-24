Kulinarisches aus Zeitz Zeitzer Frühstückstee feiert Comeback – Laden Inspiration bleibt Herzstück der Innenstadt
Die Existenz des Ladens Inspiration stand auf der Kippe. Jetzt wagte Isabell Schulze den Sprung in die Selbstständigkeit und übernahm das Geschäft.
24.01.2026, 16:00
Zeitz/MZ. - Er ist wieder da: Der Zeitzer Frühstückstee. Er schwimmt farbenfroh in der Kanne, enthält Süßholzwurzel und Pfefferminze, Rosenblätter und Orangenschalen und mehr. Auch Zaubermond (Schwarztee mit Erdbeeren), Tee mit Einhörnern und Mango verheißen Genuss – breitgefächert ist das Angebot im Laden Inspiration.