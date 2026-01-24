weather schneeregen
  4. Kulinarisches aus Zeitz: Zeitzer Frühstückstee feiert Comeback – Laden Inspiration bleibt Herzstück der Innenstadt

Die Existenz des Ladens Inspiration stand auf der Kippe. Jetzt wagte Isabell Schulze den Sprung in die Selbstständigkeit und übernahm das Geschäft.

Von Yvette Meinhardt 24.01.2026, 16:00
Isabell Schulze ist die neue Betreiberin des Geschäfts Inspiration in Zeitz.
Isabell Schulze ist die neue Betreiberin des Geschäfts Inspiration in Zeitz. Foto: Yvette Meinhardt

Zeitz/MZ. - Er ist wieder da: Der Zeitzer Frühstückstee. Er schwimmt farbenfroh in der Kanne, enthält Süßholzwurzel und Pfefferminze, Rosenblätter und Orangenschalen und mehr. Auch Zaubermond (Schwarztee mit Erdbeeren), Tee mit Einhörnern und Mango verheißen Genuss – breitgefächert ist das Angebot im Laden Inspiration.