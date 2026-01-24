Die Existenz des Ladens Inspiration stand auf der Kippe. Jetzt wagte Isabell Schulze den Sprung in die Selbstständigkeit und übernahm das Geschäft.

Isabell Schulze ist die neue Betreiberin des Geschäfts Inspiration in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Er ist wieder da: Der Zeitzer Frühstückstee. Er schwimmt farbenfroh in der Kanne, enthält Süßholzwurzel und Pfefferminze, Rosenblätter und Orangenschalen und mehr. Auch Zaubermond (Schwarztee mit Erdbeeren), Tee mit Einhörnern und Mango verheißen Genuss – breitgefächert ist das Angebot im Laden Inspiration.