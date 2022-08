Zeitzer Frauen hatten Einfluss auf ihre Zeit

Vier Zeitzerinnen schlüpfen in Rollen der historischen Figuren. Wer alles auf der Bühne steht.

Zeitz/MZ - Vier Zeitzerinnen stehen exemplarisch für Frauen mit einem prägenden Einfluss auf ihre Zeit. Im Neuen Theater Zeitz wurde in einer amüsanten Darbietung ein Einblick in ihre Lebensgeschichten gewährt. Vier heute bekannte Zeitzerinnen schlüpften in die Rollen der historischen Figuren. Christine Strüpling erzählte vom amourösen Abenteuer der Scholastica Aldenbach im 16. Jahrhundert.