Zeitzer Duell im Kanupark um EM-Ticket

Zeitz - Am Freitag beginnt im Kanupark Markkleeberg ein heißer Wettkampf. An drei Tagen geht es um das letzte EM-Ticket im Kanu-Slalom in Italien, zwei Tickets haben schon Franz Anton und Sideris Tasiadis. Im Rennen sind dabei die Zeitzer C1-Kanuten Timo Trummer (25 Jahre) und Lennard Tuchscherer (22 Jahre). Beide haben im Zeitzer Bootshaus das Paddeln gelernt, gingen später zur Sportschule nach Halle und teilen sich heute eine Wohnung in Leipzig. Sie werden am Wochenende im Kanupark zu sportlichen Gegnern, denn nur einer von ihnen kann das Ticket zur EM im italienischen Ivrea im Mai lösen.

Während Trummer noch für den Zeitzer Verein startet, tritt Tuchscherer inzwischen für Leipzig an. Beide Jungen vereint ihre Liebe zum Kanusport. Sie trainieren zusammen, sind beste Freunde und haben wegen der Corona-Pandemie seit Monaten den gleichen Tagesablauf, zumal sie durch die Förderung von Polizei beziehungsweise Bundeswehr als Kanu-Profis aktiv sind. Der Unterschied: Tuchscherer könnte auch noch das Ticket zur Junioren Nationalmannschaft lösen.

Hier trifft er schon wieder auf Zeitzer Sportler, denn auch die Brüder Hannes und Paul Seumel wollen in die Nationalmannschaft U 23. Es wird also spannend. War früher der Kanupark Markkleepark ein Anziehungspunkt für viele Zuschauer, finden die Rennen wegen der Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (mz/Yvette Meinhardt)