Zeitzer Drogenhändler legt Geständnis ab und bleibt frei

Am Landgericht in Halle wurde einem Zeitzer Drogendealer der Prozess gemacht.

Zeitz/Halle/MZ - Mit einem blauen Auge davongekommen ist jetzt ein 25-jähriger Zeitzer vor dem Landgericht in Halle. Denn wegen unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge in sieben Fällen, sowie einmal in Tateinheit mit Waffenbesitz ist er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Da der Angeklagte aber vollumfassend geständig und zudem gänzlich nicht vorbestraft war, wurde die Strafe noch mal zur Bewährung ausgesprochen. Allerdings muss er die Kosten des Verfahrens tragen und rund 10.000 Euro zahlen, die als Erlös aus dem Drogenhandel eingezogen werden.