Zeitzer Drogenhändler angeklagt: Prozess beginnt in Halle am Landgericht

Zeitz/Halle//MZ - Am Dienstag, 12. April, beginnt vor dem Landgericht in Halle der Prozess gegen einen Drogenhändler aus Zeitz. Wie schon in zahlreichen anderen Fällen aus der Region in der jüngeren Vergangenheit muss sich der Angeklagte gegen den Vorwurf wehren, regen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, wie es in der Anklageschrift steht, getätigt zu haben.