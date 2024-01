Im Jahr 1998 wurde der Zeitzer Dom wiedereingeweiht, jüngst stand das 25-jährige Jubiläum an. Welche Rolle ein kleines Domglöckchen von Margarete Späte dabei spielte.

Zeitz/MZ - Im Jahr 1982 stürzte ein tragender Vierungspfeiler im Zeitzer Dom ein. In der Folge war der Dom für viele Jahre nicht mehr nutzbar. Erst nach der politischen Wende kam langsam wieder Leben in den Dom und er wurde restauriert, ehe er im Jahr 1998 wiedereingeweiht wurde und ihn die katholische Gemeinde als Pfarrkirche in Gebrauch nahm. Im Dezember wurde nun das 25-jährige Jubiläum der Wiedereinweihung gefeiert.