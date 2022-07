Zeitzer benutzt Schraubenzieher als Waffe und kommt mit Bewährung davon

Zeitz/MZ - „Sie haben billigend in Kauf genommen, dass Sie Ihre Lebensgefährtin lebensbedrohlich verletzen könnten. Dass letztendlich kaum etwas passiert ist, ist Ihr Glück. Sonst würden wir hier über eine ganz andere Strafe sprechen“, meinte der Richter am Zeitzer Amtsgericht nachdem er sein Urteil gesprochen hatte. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuvor hatte der Angeklagte unumwunden zugegeben, dass er im Januar 2021 auf seine Freundin nach einem Streit mit einem Schraubenzieher eingestochen hatte. Er stieß ein paar Millimeter tief in die Haut, war dann selber geschockt und rief sofort einen Rettungswagen.

