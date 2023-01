Zeitzer bedroht Angestellte einer Tankstelle

Zeitz/MZ - Ob ihm die Zigaretten geschmeckt haben? Wegen lediglich einer Schachtel, die er räuberisch in einer Tankstelle in Zeitz gestohlen hat, muss ein 31-Jähriger aus der Elsterstadt jetzt für ein Jahr und acht Monate hinter Gitter. Eine Bewährung wurde ihm vom Amtsgericht nicht gewährt, weil seine Sozialprognose alles andere als positiv sei, so der Richter. „Bei dem Diebesgut reden wir zwar nur von 7,20 Euro und deswegen von einem minderschweren Fall. Aber die psychischen Auswirkungen auf die Tankstellen-Mitarbeiterin muss man mit einberechnen“, meinte dieser in seiner Urteilsbegründung.