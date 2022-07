Zeitzer als Drogenkurier verurteilt

Zeitz/MZ - Spätestens als der teure Range Rover an der Landesgrenze zu Thüringen in Flammen aufging, wusste ein 41-jähriger Zeitzer, dass die Sache wohl nicht gut für ihn ausgehen würde. Denn weil er im Juni 2021 in der Elsterstadt mit einem großen Rucksack voller Drogen auf dem Rücksitz vor der Polizei flüchtete, dabei teilweise mit 100 Stundenkilometern durch Zeitz fuhr, unter Drogeneinfluss stand und gar keine Fahrerlaubnis mehr hatte, muss er jetzt für zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Das hat am Mittwoch das Amtsgericht nach vier Verhandlungstagen entschieden.

