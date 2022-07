Zeitz zeigt bei Aktion für Frieden Flagge vor dem Rathaus

Zeitz/MZ/and - Die Stadt Zeitz ist laut Stadtratsbeschluss Mitglied der Nichtregierungsorganisation „Mayors for Peace“. Und die Stadt wird als solches nun auch das erste Mal Flagge zeigen: In jedem Jahr werden am 8. Juli die „Mayors for Peace“ Flaggen gehisst, um sich für eine friedliche und Atomwaffenfreie Welt zu engagieren. Auch die Stadt Zeitz nimmt am Flaggentag teil und nach Absprache mit der Organisationsvertretung in Deutschland bleibt die Flagge aufgrund der derzeitig anhaltenden Situation in der Ukraine bis auf weiteres vor dem Rathaus gehisst.

