Jung und alt pilgern am Sonntag zur Streuobstwiese in der Semmelweisstraße. Organisatoren freuen sich über regen Zuspruch. Was es zu erleben gab.

Zeitz/MZ - Eine Decke ausbreiten, dazu ein Körbchen voller Köstlichkeiten und einfach mal die Seele baumeln lassen im Grünen. Möglich war dies zum ersten öffentlichen Picknick in Zeitz. So herrschte am Sonntagnachmittag auf der Streuobstwiese in der Semmelweisstraße ein ständiges Kommen und Gehen. Etwa 200 Gäste kamen. Sebastian und Birte Mäder mit Töchterchen Ida aus Profen gehören zum Beispiel dazu. „Wir finden das Picknick eine wundervolle Idee“, sagt Birte Mäder. Sie hat Kekse für das Kind und Kaffee dabei. Den passenden Kuchen dazu gibt es vom Bäcker Jan Eisenschmidt aus Rehmsdorf. „Wir habe für das Picknick extra gebacken und weil auch Muttertag ist, natürlich mit Herz“, sagt Eisenschmidt und trägt große Holzbretter mit Kuchen herbei.