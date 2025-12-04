Zeitz/MZ/ANK. - In der Zeitzer Naether-Schwimmhalle können Kinder, aber auch Erwachsene, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres wieder das Schwimmen erlernen. Dazu werden laut Stadtverwaltung insgesamt vier Kurse angeboten. Sie finden zwischen Mitte Januar und Anfang Mai statt. Kurstage sind samstags und sonntags sowie montags und dienstags. „Die öffentliche Anmeldung zu einem der Kurse beginnt am Dienstag, den 9. Dezember, 18 Uhr, und ist nur über die Webseite der Stadt Zeitz möglich. Die Anmeldelinks zu den vier Kursen sind dann auf der Startseite der Stadt Zeitz freigeschaltet“, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Schwimmkurs kostet in Zeitz 100 Euro

Die Kursgebühr beträgt für Erwachsene und Kinder 100 Euro. Für Inhaber des Sozialpasses der Stadt Zeitz, der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst und der Gemeinde Elsteraue beträgt die Kursgebühr 90 Euro. „Die Vertragsunterlagen sowie die Kursgebühr werden in der jeweils ersten Schwimmstunde des Kurses zur Unterschrift vorgelegt und bezahlt“, heißt es. Eine Kursteilnahme ohne vorherige Zahlung der Kursgebühr sei nicht möglich. Für die Kursteilnahme sind laut Stadt ein Mindestalter von sechs Jahren und eine Körpergröße von etwa 1,20 Metern notwendig. Ein Nachweis zum Alter des Kindes müsse in Form der Geburtsurkunde vor Beginn der ersten Schwimmstunde vorgelegt werden.

Zwölf Stunden Schwimmkurs in Zeitz

Ein Schwimmkurs umfasst zwölf Stunden je 60 Minuten. Der Unterricht werde in kleinen Gruppen von maximal zehn Lernenden durchgeführt, sodass jedes Kind beziehungsweise jeder Teilnehmer individuell berücksichtigt werden könne. Ziel sei das Erreichen der Schwimmfähigkeit sowie das Erlangen des Seepferdchens. Das Erreichen des Ziels könne aber nicht garantiert werden. Für die Seepferdchenprüfung fällt eine zusätzliche Gebühr von sechs Euro an. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat es von Jahresbeginn bis Mitte September in Deutschland 321 Todesfälle in Gewässern gegeben. Ursachen seien immer wieder Selbstüberschätzung, Leichtsinn oder eben fehlende Schwimmfähigkeit gewesen.

Aus Sicht der Stadt können „erschreckend viele Kinder nicht schwimmen“. Dabei sei diese Fähigkeit unter Umständen nicht nur überlebenswichtig, sondern Schwimmen sei auch gesund. Wer es nicht beherrsche, dem bleibe der Zugang zu einem Teil der Welt verwehrt. Damit seien nicht nur Schwimmhallen, Spaß- und Freibäder gemeint, sondern auch der Badeurlaub am Meer und die gesamte Palette der Wassersportarten in Flüssen und Seen bis hin zum Ozean.