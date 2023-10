Überraschung nach Verfolgung in Zeitz: 15-Jähriger sitzt am Steuer des Autos

In Zeitz wollte die Polizei am Sonntagabend einen Pkw anhalten. Das gelang erst nach einer Verfolgungsfahrt.

Zeitz/MZ/and - Am Sonntagabend wollten Streifenbeamte in der Röntgenstraße in Zeitz einen Pkw-Fahrer kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten und gab Gas, so die Polizei.

Am Brühl konnte das Auto eingeholt und gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Steuer des Autos ein 15-jähriger Jugendlicher ohne Führerschein saß. Er wurde durch die Beamten an seine Mutter übergeben. Die Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.