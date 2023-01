„Es kostet unser aller Geld“ Brände, Müll, Böllerei: Probleme mit Ordnung und Sicherheit in Zeitz - Was Bürger dazu sagen

Brände, nächtliche Knallerei mit Pyrotechnik und allenthalben Müll – so zeigt sich Zeitz in diesen Tagen. Was MZ-Leser zur aktuellen Situation meinen.