Zeitz/MZ - Die Stadt Zeitz soll wieder einen Jugendbeirat erhalten, um auch den Jugendlichen ein Gehör zu verschaffen. Dazu hatte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) zusammen mit dem Sachgebiet Bildung, Jugend und Sport in einem offenen Brief Kinder und Jugendlichen zur Gründung eines Jugendparlaments eingeladen. Am Donnerstagnachmittag kam es dann im Haus der Jugend in der Freiligrathstraße in Zeitz zu einem ersten Treffen zwischen der Stadt und den zehn angehenden Mitgliedern des Jugendparlaments.