Rückblick im Burgenlandkreis Zeitz in Zahlen und Fakten: Frieda und Moritz sind die beliebtesten Vornamen 2023

Nicht nur die Einwohnerzahl wird akribisch erfasst, sondern zum Beispiel auch die Rangfolge der Vornamen. Was der Blick in die Listen für das Jahr 2023 in der Stadt sonst noch offenbart.