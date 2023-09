Filmprojekt „EAST!“ in Sachsen-Anhalt Zeitz durch die Linse: Videotagebuch zeigt Vielfalt der Stadt und ihrer Menschen

Zeitz hat viele Gesichter, und Maksym Melnyk hat eine Reihe von ihnen eingefangen. Der Filmemacher aus der Ukraine lebte mehrere Monate in Zeitz. Dabei sprach er mit Einheimischen, Zugereisten und Flüchtlingen. Der dabei entstandene Film „Mein Jahr in Zeitz“ ermöglicht besondere Einblicke in das Leben hier.