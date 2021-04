Zeitz dankt freiwilligen Helfern

Viele Wahlhelfer unterstützten den Ablauf der Landtagswahlen am Sonntag in Zeitz. Welche Bedeutung das Ehrenamt hat.

Zeitz - Die Stadtverwaltung Zeitz dankt allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihren Einsatz am Sonntag zur Wahl des Landrates. „Ohne die ehrenamtlichen Wahlhelfer wäre es nicht möglich, überhaupt Wahlen zu organisieren“, sagt Bürgermeisterin Kathrin Weber. Die Corona-Pandemie erschwere dabei aktuell die Arbeitsumstände zusätzlich.

„Doch es hat alles reibungslos funktioniert, Zwischenfälle gab es keine“, resümiert die Bürgermeisterin und dankt nochmals allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern „sehr herzlich für ihren selbstlosen Einsatz“. Mit ihm, wertet Weber, haben sie einen „unabdingbaren Beitrag zur fundamentalsten Form aktiver Teilhabe am politischen Leben geleistet“.

Zeitz dankt den ehrenamtlichen Wahlhelfern der Landtagswahlen

Insgesamt waren am Sonntag etwa 250 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der Stadt Zeitz im Einsatz. Diese Helfer betreuen den Ablauf der Wahlen in den Wahllokalen und helfen bei der Stimmenauszählung. Für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfer eine Entschädigung von 30 Euro. Zusätzlich bot der Burgenlandkreis allen Helfern an, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. „Dieses Angebot wurde rege genutzt“, heißt es in der Mitteilung aus der Stadtverwaltung.

Am 6. Juni findet in Sachsen-Anhalt die Wahl zum achtten Landtag statt. Auch für diese Abstimmung sucht die Stadt Zeitz wieder Wahlhelfer. Interessenten können sich im Wahlbüro melden, E-Mail: wahl@stadt-zeitz.de (mz/Angelika Andräs)