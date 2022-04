Zeitz bekommt Goldenes Buch zurück: Ehrensatzung geändert

Zeitz/MZ - Alle vorangegangene Aufregung war umsonst: Die Stadt Zeitz behält ihr Goldenes Buch und die Ehrung der Stadträte per Eintrag ist auch möglich. So entschied der Stadtrat am Donnerstagabend. Eigentlich muss es allerdings heißen, dass die Stadt Zeitz ihr Goldenes Buch wieder bekommt. Denn es war ja bereits vor einigen Jahren in Ehrenbuch umbenannt worden. Das wiederum ermöglichte auch Einträge von verdienstvollen Kommunalpolitikern, die mehr als drei Legislaturperioden im Zeitzer Stadtrat durchgehalten haben.